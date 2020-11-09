Доктор Мясников развеял мифы о нескольких вредных продуктах

Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о заблуждениях, которые ученым удалось развеять. Все они касаются нескольких продуктов питания.

"Очень сильно изменились представления врачей о таких продуктах, как сливочное масло, растительное масло, мясо, яйца, молоко, не говоря уже о вине", – сказал Мясников.

По его словам, красное мясо для организма не опасно, если есть его не более трех раз в неделю. То же касается и яиц. Ранее они считались вредными, но теперь выяснилось, что они повышают уровень "хорошего" холестерина в крови и содержат много полезных веществ. Норма потребления яиц – не больше двух в день.

Также Мясников отметил, что полезным является употребление вина, но в небольших количествах.