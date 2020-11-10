Житель Алтая не смог вернуть бывшую жену и решил отрубить ей руки

В отдел МВД по Горно-Алтайску обратилась женщина, которая сообщила о том, что на ее соседку с топором напал бывший муж. О случившемся ей рассказал сам злоумышленник. Он же попросил вызвать потерпевшей скорую помощь.

Предварительно установлено, что женщина отвела ребенка в детский сад и возвращалась домой, когда ее встретил бывший муж. Он попросил женщину вернуться к нему, получил отказ и несколько раз ударил потерпевшую кулаком.

"Когда горожанка упала на землю, подозреваемый имеющимся при себе топором нанес по рукам женщины не менее семи ударов, как обухом, так и острием. Большая часть ударов пришлась по правой кисти. Затем мужчина забежал в подъезд и попросил одну из жительниц дома вызвать скорую помощь, после чего скрылся", – рассказали в региональном МВД.

В настоящее время бывший муж потерпевшей, 31-летний житель Горно-Алтайска, задержан.