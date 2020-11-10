Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о непогоде

Синоптики предупреждают о надвигающейся на Алтайский край непогоде. 10 ноября ожидаются гололедные явления, мощный ветер с мокрым снегом и дождем, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По данным метеорологов, в регионе вновь усилится ветер. Его скорость может достигать 27 метров в секунду.

При сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, нужно закрыть окна, в том числе на балконе. Парковать автомобиль лучше в гараж, а при его отсутствии – оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

"Основное условие движения для водителей в условиях гололеда – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность, – рекомендовали автолюбителям в ведомстве. – Соблюдайте скоростной режим. Необходимо соблюдать дистанцию. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз".

При осадках следует во время движения уменьшить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.