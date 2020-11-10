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Новости

Бийску придется вернуть деньги из-за провалившегося ремонта дворов

, ИА "Амител"
У подрядчика не оказалось техники и персонала, чтобы выполнить работы по программе "Комфортная городская среда"
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Бийск срывает сроки ремонта городских дворов по программе "Комфортная городская среда". Из-за этого неосвоенные деньги наукограду придется вернуть в федеральную казну, сообщают "Вести Алтай".

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, на сегодняшний день Бийск — единственный в регионе город, который проваливает реализацию проекта. Это может принести большие организационные и финансовые проблемы.

Конкурс с ценой контракта свыше 100 млн рублей на ремонт 78 дворов в этом году выиграла томская фирма "Стройкомплект". Однако техники и персонала у генподрядчика не оказалось, этот вопрос помогала решать администрация города. В результате к ремонту восьми дворов в Бийске даже не приступили.

Как отметил губернатор, теперь Бийск ждут штрафные санкции – неосвоенные деньги нужно будет вернуть, а затем заново искать средства, чтобы доделать то, с чем не справились томичи.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.11.2020 09:39
- гость -

"выиграла томская фирма "Стройкомплект". Однако техники и персонала у генподрядчика не оказалось"
Коротко про действующую российскую систему. Так во всем.

10.11.2020 09:48
- гость -

В каждом населённом пункте должен быть хозяин. И все подотчетны службы. Тендер вред.

10.11.2020 09:52
- гость -

Помню торговались до того, что поставщик выполнив заказ ещё должен доплатить заказчику. Итог сроки уходят работы не выполняются.

10.11.2020 09:58
- гость -

Конкурс с ценой контракта свыше 100 млн рублей на ремонт 78 дворов в этом году выиграла томская фирма "Стройкомплект". Однако техники и персонала у генподрядчика не оказалось

стандартная схема... "выигрывают" конкурс, а потом % за 50-70 от суммы отдают его местным для выполнения работ... но не получилось у томичей схалявить.

10.11.2020 10:14
Doka

09:39; 09:48 +100500 х2.

10.11.2020 10:18
- гость -

Значит так составлялось задание на тендер. Нужно было указывать, что исполнитель должен иметь собственную технику, людей, без заключения договоров субподряда

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