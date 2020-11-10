Бийску придется вернуть деньги из-за провалившегося ремонта дворов

Бийск срывает сроки ремонта городских дворов по программе "Комфортная городская среда". Из-за этого неосвоенные деньги наукограду придется вернуть в федеральную казну, сообщают "Вести Алтай".

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, на сегодняшний день Бийск — единственный в регионе город, который проваливает реализацию проекта. Это может принести большие организационные и финансовые проблемы.

Конкурс с ценой контракта свыше 100 млн рублей на ремонт 78 дворов в этом году выиграла томская фирма "Стройкомплект". Однако техники и персонала у генподрядчика не оказалось, этот вопрос помогала решать администрация города. В результате к ремонту восьми дворов в Бийске даже не приступили.

Как отметил губернатор, теперь Бийск ждут штрафные санкции – неосвоенные деньги нужно будет вернуть, а затем заново искать средства, чтобы доделать то, с чем не справились томичи.