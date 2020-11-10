Виктор Томенко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который ежегодно отмечают 10 ноября.

"Вы посвятили свою жизнь нелегкому и ответственному делу – защите интересов человека и общества, обеспечению их безопасности. От профессиональной работы полиции зависят спокойствие граждан, вера в справедливость и торжество закона, уровень доверия к государственным институтам", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте региона.

По словам политиков, профессиональная служба сотрудников органов внутренних дел выступает залогом стабильной обстановки в Алтайском крае, а борьба с преступностью, профилактика и пресечение правонарушений являются неизменными приоритетами работы регионального ГУ МВД.

"Благодарим вас за самоотверженный труд и верность долгу. Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в работе!" – подчеркнули политики.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – профессиональный праздник работников МВД. До 2011 года он назывался Днем российской милиции, а еще раньше, до 1991 года, – Днем советской милиции.