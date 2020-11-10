Вторник, 10 Ноябрь, 11:59

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,95
€ 91,5
4°


1796132 +0
Обь
49см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вредны ли ТЭЦ для экологии Алтайского края. Задай вопрос экспертам СГК.
Новости

Виктор Томенко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

, ИА "Амител"
К поздравлениям также присоединился председатель АКЗС Александр Романенко
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который ежегодно отмечают 10 ноября.

"Вы посвятили свою жизнь нелегкому и ответственному делу – защите интересов человека и общества, обеспечению их безопасности. От профессиональной работы полиции зависят спокойствие граждан, вера в справедливость и торжество закона, уровень доверия к государственным институтам", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте региона.

По словам политиков, профессиональная служба сотрудников органов внутренних дел выступает залогом стабильной обстановки в Алтайском крае, а борьба с преступностью, профилактика и пресечение правонарушений являются неизменными приоритетами работы регионального ГУ МВД.

"Благодарим вас за самоотверженный труд и верность долгу. Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в работе!" – подчеркнули политики.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – профессиональный праздник работников МВД. До 2011 года он назывался Днем российской милиции, а еще раньше, до 1991 года, – Днем советской милиции.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.11.2020 10:46
АБОРИГЕН

Это не поздравление, а эталонный образчик лицемерия и лжи.

10.11.2020 10:59
гость

А с чем поздравил-то? Милиция и полиция-это совершенно разные (на мой взгляд обывателя) структуры. Милиция защищала права и свободы народа, и родилась вместе с рождением Советской власти. А полиция защищает правящую верхушку и олигархов от народа. И не надо примазываться к празднику.

10.11.2020 11:07
- гость -

В свое время наверное также получал поздравление некий генерал Новиков "Вы посвятили свою жизнь нелегкому и ответственному делу – защите интересов человека и общества, обеспечению их безопасности."- идет генералу?! Хотя это уже не к нему, поэтому нормально, вот только кажется что история повторяется.

10.11.2020 11:15
- гость -

Это не поздравление


обычная трафаретная заготовка властей,или вы чего то иного ожидали?

10.11.2020 11:18
- гость -

День СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ ни каким образом не относится к тотальной коррумпированной российской полиции и её палочно- анально- бутылочными методами работы

10.11.2020 11:22
- гость -

декрет НКВД РСФСР «О рабочей милиции» от 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года - отсюда дата праздника навевающая идеологически неправильные ассоциации...

в рф ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 года - так что дату праздника надобно переносить)))

10.11.2020 11:34
АБОРИГЕН

10.11.2020 11:18
- гость -
Я тебя конечно расстрою, но у тебя много иллюзий по поводу советской милиции.

10.11.2020 11:50
- гость -

10.11.2020 11:18
- гость -
Я тебя конечно расстрою, но у тебя много иллюзий по поводу советской милиции.

Аборигеш, советская милиция была далеко не идеальна, но раскрываемость преступлений была выше , а коррумпированность в разы ниже вот и всё.

10.11.2020 11:51
- гость -

А когда органы поздравят г-на Томенко и предложат ему присесть за ситуацию с ковидом?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
11:54
Пьяный водитель без прав на угнанном Porsche устроил ДТП в Барнауле 1
11:42
На турбазах Горного Алтая почти не осталось свободных мест на Новый год 3
11:30
В спорт – с новыми силами. "Магис Спорт" запустил клубные карты на пять месяцев 2
11:17
Трое алтайских врачей заболели после прививки от коронавируса 13
11:05
Жительница Алтайского края похитила деньги у подруги, чтобы отметить праздник 0
10:53
На Алтае мальчик прошел 40 км, чтобы увидеться с отцом 1
10:39
Виктор Томенко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником 9
10:27
В Алтайском крае отремонтировали два моста на федеральных трассах 1
10:15
Барнаульскую активистку Марию Пономаренко будут судить за участие в акции антимасочников 33
10:03
Шаг в большое будущее. В Барнауле идет набор на обучение в сфере IT 0
09:50
Война окончена. Российские миротворцы отправились в Нагорный Карабах 12
09:36
Бийску придется вернуть деньги из-за провалившегося ремонта дворов 6
09:24
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о непогоде 0
09:12
Приковывающий взгляды. Тест-драйв яркого Mitsubishi Eclipse Cross 1
09:01
Житель Алтайского края на "Ладе" врезался в машину ДПС 20
08:50
Михаил Мишустин назначил врио министров транспорта, природы и ЖКХ 0
08:39
Медведев пишем, Путин в уме. Какой закон может нарушить президент, уйдя на покой? 19
08:27
Константин Меладзе представил новый состав группы "ВИА ГРА" 7
08:14
Житель Алтая не смог вернуть бывшую жену и решил отрубить ей руки 0
08:02
Раздача лекарств для больных COVID-19 может начаться в Барнауле со следующей недели 14
07:50
Запоминаем, практикуемся. Сексолог рассказал о главных мужских ошибках в сексе 4
07:35
Сибирского фельдшера, которая плакала из-за отказа госпитализировать женщину, не накажут 7
07:19
Больше не "коробочка". Дворец спорта дождался большого экрана для трансляции матчей 10
07:03
Житель Алейска разобрал на запчасти припаркованный автобус 4
06:48
Медики смогут пожаловаться на нехватку лекарств 4
06:32
Фильтры, ретушь и пластика. Обратная сторона модных фотографий 3
06:17
Житель Бийска пытался поджечь дом, в котором находились двое детей 0
06:01
Сильный ветер и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 10 ноября 0
23:51
Такой день. "Лыжня Ильича" и двое пострадавших при пожаре детей 0
23:46
Российский вертолет сбили на территории Армении 7
23:33
В Сети появилось видео жесткого ДТП на Змеиногорском тракте в Барнауле 4
23:07
РБК: Глава ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку 0
22:54
Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19 2
22:27
Жительницу Барнаула приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейского 1
22:10
Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище 0
21:48
Доктор Мясников развеял мифы о нескольких вредных продуктах 6
21:31
Песков: ситуация с COVID-19 в России "тревожная" 2
21:09
Алтайского ветеринара обвиняют в получении крупной взятки 0
20:50
Уличные тренажеры установили на территории одной из школ Бийска 0
20:28
Алтайский ученик украл два ноутбука из кабинета директора школы 0
20:03
Появилось видео задержания срочника, открывшего стрельбу на аэродроме под Воронежем 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 225 0
19:27
Полиция задержала устроившего стрельбу под Воронежем солдата-срочника 0
19:08
Ученые выяснили, когда на Алтае появились овцы 2
18:46
Путин поручил выделить регионам дополнительные деньги на закупку лекарств от COVID-19 0
18:30
Полицейский устроил "покатушки" и врезался в дом в алтайском селе 0
18:05
Двое детей получили ожоги при пожаре в частном доме в Алтайском крае 0
17:51
Дмитрий Песков объяснил, с чем связаны перестановки в кабмине 6
17:39
В ночных клубах Барнаула не нашли нарушений "ковидного" указа губернатора 4
17:27
Алтайский край занял 36 место в рейтинге аварийности на дорогах 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.