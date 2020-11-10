Виктор Томенко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником, который ежегодно отмечают 10 ноября.
"Вы посвятили свою жизнь нелегкому и ответственному делу – защите интересов человека и общества, обеспечению их безопасности. От профессиональной работы полиции зависят спокойствие граждан, вера в справедливость и торжество закона, уровень доверия к государственным институтам", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте региона.
По словам политиков, профессиональная служба сотрудников органов внутренних дел выступает залогом стабильной обстановки в Алтайском крае, а борьба с преступностью, профилактика и пресечение правонарушений являются неизменными приоритетами работы регионального ГУ МВД.
"Благодарим вас за самоотверженный труд и верность долгу. Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и успехов в работе!" – подчеркнули политики.
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – профессиональный праздник работников МВД. До 2011 года он назывался Днем российской милиции, а еще раньше, до 1991 года, – Днем советской милиции.
Комментарии
Это не поздравление, а эталонный образчик лицемерия и лжи.
А с чем поздравил-то? Милиция и полиция-это совершенно разные (на мой взгляд обывателя) структуры. Милиция защищала права и свободы народа, и родилась вместе с рождением Советской власти. А полиция защищает правящую верхушку и олигархов от народа. И не надо примазываться к празднику.
В свое время наверное также получал поздравление некий генерал Новиков "Вы посвятили свою жизнь нелегкому и ответственному делу – защите интересов человека и общества, обеспечению их безопасности."- идет генералу?! Хотя это уже не к нему, поэтому нормально, вот только кажется что история повторяется.
Это не поздравление
обычная трафаретная заготовка властей,или вы чего то иного ожидали?
День СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ ни каким образом не относится к тотальной коррумпированной российской полиции и её палочно- анально- бутылочными методами работы
декрет НКВД РСФСР «О рабочей милиции» от 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года - отсюда дата праздника навевающая идеологически неправильные ассоциации...
в рф ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 года - так что дату праздника надобно переносить)))
10.11.2020 11:18
- гость -
Я тебя конечно расстрою, но у тебя много иллюзий по поводу советской милиции.
10.11.2020 11:18
- гость -
Я тебя конечно расстрою, но у тебя много иллюзий по поводу советской милиции.
Аборигеш, советская милиция была далеко не идеальна, но раскрываемость преступлений была выше , а коррумпированность в разы ниже вот и всё.
А когда органы поздравят г-на Томенко и предложат ему присесть за ситуацию с ковидом?