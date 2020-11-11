Собака нового президента США станет первым питомцем в Белом доме, взятым из приюта

У новоизбранного народом Америки президента Джо Байдена в семье целых две немецкие овчарки: Чэмп и Мейджер. Уже совсем скоро они переедут в Белый дом. Примечательно то, что Мейджера Джилл и Джо Байдены взяли из собачьего приюта в 2018 году в штате Делавэр. Как пишут "Новые Известия", собаки в Белом доме – это давняя традиция. У Барака Обамы была португальская водяная собака Бо, у Джорджа Буша-младшего – шотландский терьер Барни, у Билла Клинтона – лабрадор Бадди шоколадного цвета. Но все они были породистыми и с родословной. Теперь впервые в истории в резиденции американского президента будет жить собака из приюта.

Только посмотрите, какой он очаровательный.