Жительница Барнаула обвинила врачей в гибели новорожденной внучки

Жительница Барнаула Ольга Барсукова обвинила врачей городского роддома № 1 в смерти новорожденной внучки. По ее словам, на протяжении нескольких часов медики бездействовали, когда ее дочери было плохо перед родами.
Как сообщают "Вести Алтай", утром 4 сентября у 22-летней Дианы Штапарь, дочери Ольги Барсуковой, начались схватки, и родственники привезли девушку в роддом. Первоначально роженицу отправили на УЗИ, которое подтвердило скорое появление малыша на свет. Однако вместо предродовой палаты ее поместили в общую, где лежат женщины на сохранении.
Состояние будущей мамы ухудшалось, а на помощь никто не приходил, утверждает Барсукова. Диана рассказала об этом матери по телефону, и та начала звонить в медучреждение и требовать, чтобы врачи сходили к ее дочери. Через 11 часов в палату вошла медсестра, но было уже поздно, поскольку сердцебиение ребенка не прослушивалось.
"Только в 21 час к Диане подошла медсестра и предложила сделать КТГ – это прослушивание сердцебиения ребенка. Дочь вывели из палаты, она уже шла по стеночке… Сделали процедуру КТГ и обнаружили, что сердцебиение не прослушивается. Тут все забегали, начали кричать, что нужно быстро готовить операционную", – рассказала Ольга Барсукова.
После экстренного кесарева сечения родилась девочка весом 3,5 килограмма и ростом 52 сантиметра. Несколько дней она не могла самостоятельно дышать, а на протяжении 20 дней не открывала глаза. В результате из реанимации роддома ее отправили в центр "Дар", где ребенку диагностировали кому мозга.
8 ноября девочка скончалась. Точная причина смерти устанавливается, однако у ребенка было двукратное обвитие пуповины вокруг шеи, что и привело к удушью. По словам Барсуковой, этого можно было бы избежать, если бы сотрудники роддома своевременно оказали помощь. Она отметила, что реаниматологи в "Даре" также назвали этот случай виной врачей.
Сейчас женщина готовит обращение в краевой Минздрав с просьбой разобраться в произошедшем. Кроме того, Барсукова планирует подать в суд иск о возмещении морального вреда.
Комментарии
Уважаемые журналисты! Вы наступаете на одни и те же грабли. Разберитесь, и публикуете тогда эмоциональное, не всегда, адекватное мнение, бабушки. Цель статьи? Обвинить врачей? Вы ведь потом опровержение не напечатаете
Нет у вашей редакции такой привычки
10.11.2020 12:09
Гость
Кто заметит опровержение потом? А громку новость про врачей-убийц подхватят многие.
Какие все великие специалисты. Что бабка, наверное лет 40, что ее доча. Дома рожайте
Обвитие пуповины никак не сказывается на состоянии матери она не может это почувствовать, пусть разбираются конечно, сомнительно что кто-то будет наказан.
10.11.2020 13:04
- гость -
Обвитие пуповины никак не сказывается на состоянии матери
И на узи этого не видно?
по УЗИ невозможно точно сказать, есть ли обвитие или петли пуповины просто расположены рядом с шеей плода, поможет Допплеровское цветное картирование
если имеется однократное обвитие пуповины, дополнительных мер не предпринимается. при двойном обвитии женщине рекомендуют раз в 7–10 дней проводить кардиотокографию (КТГ).
У нас та же картина в 5 роддоме.Врачи действительно не подходят.Чем так проще действительно рожать дома по старинке.6 часов ни кто не подходил.Потом пришли раскесарили. Не потому что безалаберные. народу много не справляются.У ребенка 3 кисты в головном мозге.Я пыталась звонить . ни один из пяти телефонов ни кто не взял.Да там только судится и судится.