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Новости

Жительница Барнаула обвинила врачей в гибели новорожденной внучки

, ИА "Амител"
По словам женщины, смерти малышки можно было бы избежать, если бы медики своевременно оказали помощь
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула Ольга Барсукова обвинила врачей городского роддома № 1 в смерти новорожденной внучки. По ее словам, на протяжении нескольких часов медики бездействовали, когда ее дочери было плохо перед родами.

Как сообщают "Вести Алтай", утром 4 сентября у 22-летней Дианы Штапарь, дочери Ольги Барсуковой, начались схватки, и родственники привезли девушку в роддом. Первоначально роженицу отправили на УЗИ, которое подтвердило скорое появление малыша на свет. Однако вместо предродовой палаты ее поместили в общую, где лежат женщины на сохранении.

Состояние будущей мамы ухудшалось, а на помощь никто не приходил, утверждает Барсукова. Диана рассказала об этом матери по телефону, и та начала звонить в медучреждение и требовать, чтобы врачи сходили к ее дочери. Через 11 часов в палату вошла медсестра, но было уже поздно, поскольку сердцебиение ребенка не прослушивалось.

"Только в 21 час к Диане подошла медсестра и предложила сделать КТГ – это прослушивание сердцебиения ребенка. Дочь вывели из палаты, она уже шла по стеночке… Сделали процедуру КТГ и обнаружили, что сердцебиение не прослушивается. Тут все забегали, начали кричать, что нужно быстро готовить операционную", – рассказала Ольга Барсукова.

После экстренного кесарева сечения родилась девочка весом 3,5 килограмма и ростом 52 сантиметра. Несколько дней она не могла самостоятельно дышать, а на протяжении 20 дней не открывала глаза. В результате из реанимации роддома ее отправили в центр "Дар", где ребенку диагностировали кому мозга.

8 ноября девочка скончалась. Точная причина смерти устанавливается, однако у ребенка было двукратное обвитие пуповины вокруг шеи, что и привело к удушью. По словам Барсуковой, этого можно было бы избежать, если бы сотрудники роддома своевременно оказали помощь. Она отметила, что реаниматологи в "Даре" также назвали этот случай виной врачей.

Сейчас женщина готовит обращение в краевой Минздрав с просьбой разобраться в произошедшем. Кроме того, Барсукова планирует подать в суд иск о возмещении морального вреда.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.11.2020 12:09
Гость

Уважаемые журналисты! Вы наступаете на одни и те же грабли. Разберитесь, и публикуете тогда эмоциональное, не всегда, адекватное мнение, бабушки. Цель статьи? Обвинить врачей? Вы ведь потом опровержение не напечатаете
Нет у вашей редакции такой привычки

10.11.2020 12:48
- гость -

10.11.2020 12:09
Гость

Кто заметит опровержение потом? А громку новость про врачей-убийц подхватят многие.

10.11.2020 13:00
- гость -

Какие все великие специалисты. Что бабка, наверное лет 40, что ее доча. Дома рожайте

10.11.2020 13:04
- гость -

Обвитие пуповины никак не сказывается на состоянии матери она не может это почувствовать, пусть разбираются конечно, сомнительно что кто-то будет наказан.

10.11.2020 13:12
- гость -

10.11.2020 13:04
- гость -
Обвитие пуповины никак не сказывается на состоянии матери

И на узи этого не видно?

10.11.2020 13:31
- гость -

по УЗИ невозможно точно сказать, есть ли обвитие или петли пуповины просто расположены рядом с шеей плода, поможет Допплеровское цветное картирование
если имеется однократное обвитие пуповины, дополнительных мер не предпринимается. при двойном обвитии женщине рекомендуют раз в 7–10 дней проводить кардиотокографию (КТГ).

10.11.2020 13:56
- гость -

У нас та же картина в 5 роддоме.Врачи действительно не подходят.Чем так проще действительно рожать дома по старинке.6 часов ни кто не подходил.Потом пришли раскесарили. Не потому что безалаберные. народу много не справляются.У ребенка 3 кисты в головном мозге.Я пыталась звонить . ни один из пяти телефонов ни кто не взял.Да там только судится и судится.

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