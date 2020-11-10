Жительница Барнаула обвинила врачей в гибели новорожденной внучки

Жительница Барнаула Ольга Барсукова обвинила врачей городского роддома № 1 в смерти новорожденной внучки. По ее словам, на протяжении нескольких часов медики бездействовали, когда ее дочери было плохо перед родами.

Как сообщают "Вести Алтай", утром 4 сентября у 22-летней Дианы Штапарь, дочери Ольги Барсуковой, начались схватки, и родственники привезли девушку в роддом. Первоначально роженицу отправили на УЗИ, которое подтвердило скорое появление малыша на свет. Однако вместо предродовой палаты ее поместили в общую, где лежат женщины на сохранении.

Состояние будущей мамы ухудшалось, а на помощь никто не приходил, утверждает Барсукова. Диана рассказала об этом матери по телефону, и та начала звонить в медучреждение и требовать, чтобы врачи сходили к ее дочери. Через 11 часов в палату вошла медсестра, но было уже поздно, поскольку сердцебиение ребенка не прослушивалось.

"Только в 21 час к Диане подошла медсестра и предложила сделать КТГ – это прослушивание сердцебиения ребенка. Дочь вывели из палаты, она уже шла по стеночке… Сделали процедуру КТГ и обнаружили, что сердцебиение не прослушивается. Тут все забегали, начали кричать, что нужно быстро готовить операционную", – рассказала Ольга Барсукова.

После экстренного кесарева сечения родилась девочка весом 3,5 килограмма и ростом 52 сантиметра. Несколько дней она не могла самостоятельно дышать, а на протяжении 20 дней не открывала глаза. В результате из реанимации роддома ее отправили в центр "Дар", где ребенку диагностировали кому мозга.

8 ноября девочка скончалась. Точная причина смерти устанавливается, однако у ребенка было двукратное обвитие пуповины вокруг шеи, что и привело к удушью. По словам Барсуковой, этого можно было бы избежать, если бы сотрудники роддома своевременно оказали помощь. Она отметила, что реаниматологи в "Даре" также назвали этот случай виной врачей.

Сейчас женщина готовит обращение в краевой Минздрав с просьбой разобраться в произошедшем. Кроме того, Барсукова планирует подать в суд иск о возмещении морального вреда.