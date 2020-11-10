Минздрав ввел нормативы времени приема пациентов

Вступил в силу приказ Министерства здравоохранения России, который предусматривает нормативы приема пациентов для тех или иных врачей, сообщает "Парламентская газета".

Дольше всех может тратить на пациента фтизиатр – 35 минут. Пульмонологу и хирургу на это дается 26 минут, онкологу – 23 минуты, инфекционисту и гематологу – 20 минут.

В это время входит не только непосредственно осмотр пациента и вынесение вердикта, но и те минуты, которые медик тратит на заполнение документов, например, записи в амбулаторную карту.

Профилактические осмотры у специалистов должны занимать примерно на треть меньше времени, а у фтизиатров – на 10%.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов уточнил, что наказывать медицинских работников за превышение норматива при приеме "сложных" пациентов не будут.

По его словам, цель нововведений заключается не в ограничении времени приема, а в более точном определении нагрузки на врачей при составлении электронной очереди.