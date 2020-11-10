Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 1,8 млн человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 20 977 больных.

По суточному приросту лидерство по-прежнему удерживает Москва (+5902 человека), затем следуют Санкт-Петербург (+1485) и Московская область (+685). Алтайский край (+234), по данным на 10 ноября, занял 16-е место в федеральном рейтинге.

Скончались еще 368 человек с подтвержденным COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 31 161 летальный случай.

Выздоровел за весь период 1 350 741 пациент, в том числе 15 600 – за последние сутки.