Дорогу Барнаул – Павловск расширят до четырех полос в 2021 году

Третью федеральную трассу в Алтайском крае начнут ремонтировать в 2021 году. Речь идет о 400-километровом участке от Барнаула до Павлодара через Павловск, Ребриху, Романово и Кулунду. В рамках реконструкции участок дороги из Барнаула до Павловска полностью сделают четырехполосным. Об этом в интервью amic.ru рассказал глава Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский.

Начать ремонт новой федеральной трассы хотели в этом году. Но из-за пандемии планы пришлось скорректировать. Проект реконструкции дороги уже готов. Полностью ее приведут в нормативное состояние к 2024 году. Из федерального бюджета ежегодно на ремонт будут выделять около 1,5 миллиарда рублей.

"В первую очередь мы будем ремонтировать трассу от села Мамонтово до Романово и Родино. Чуть позже начнутся работы на щебеночном покрытии дороги – небольшом участке трассы. Сейчас автомобилисты ездят в Кулунду через Благовещенку. Мы планируем заасфальтировать всю трассу к 2024 году. Одновременно с этим намерены участок от Барнаула до Шахов сделать первой категории. Также в следующем году расширим до четырех полос дорогу до Павловска, чтобы ездить было комфортно", – пояснил Ярослав Долинский.

Росавтодор принял на баланс третью федеральную трассу этой осенью. Причем разговоры об этом велись еще с 2017 года. Ожидается, что Алтайский край будет экономить около 500 миллионов рублей в год после передачи дороги на федеральный баланс. И это без расходов на ремонт, с которым и так затянули еще несколько лет назад. Таким образом, за счет передачи дороги в федеральную собственность краевой дорожный фонд в ближайшие семь лет сэкономит 4,2 миллиарда рублей.

Качество дороги в Романовском, Родинском и Мамонтовском районах неоднократно вызывало недовольство автомобилистов. На ямы они жаловались даже в соцсетях губернатору Виктору Томенко.

Более подробно о реконструкции дороги и других планах Упрдор "Алтай" читайте в большом интервью с Ярославом Долинским, которое выйдет на amic.ru в ближайшее время.