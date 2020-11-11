В Белокурихе мужчина обокрал пенсионера, пока делал ремонт в его квартире

В Белокурихе недавно освободившийся из тюрьмы мужчина украл у пенсионера телефон, пока делал ремонт в его квартире.

В дежурную часть обратился пожилой горожанин и сообщил, что у него похитили сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска предварительно установили, что кражу совершил 30-летний мужчина, которого пенсионер нанял для проведения ремонта.

Однако одним лишь смартфоном злоумышленник не ограничился – через мобильный банк он украл еще 16 тысяч рублей со счета владельца устройства.

Полицейские задержали подозреваемого, который признал свою вину. Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, недавно мужчина вышел из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичное преступление.