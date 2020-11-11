В Алтайском крае могут появиться сертификаты на получение жилья для детей-сирот. Это произойдет только после принятия соответствующего федерального закона, скорее всего, не ранее следующего года.

В ходе интернет-конференции на сайте АКЗС председатель регионального парламента Александр Романенко рассказал, что в феврале Минпросвещения РФ предложило поправки в ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Проект предусматривает предоставление сертификата для приобретения жилого помещения за счет средств региональных бюджетов. Предполагалось, что документ мог бы вступить в силу с начала следующего года. Однако из-за большого числа замечаний проект пока не был внесен в Госдуму.

Также, по словам спикера, в настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает выплату денежной компенсации за наем жилых помещений до предоставления собственного жилья.

"Принятие закона Алтайского края или внесение норм в действующее законодательство Алтайского края по обеспечению жилыми помещениями указанной выше категории граждан путем выдачи сертификатов либо предоставлении компенсации возможно после принятия соответствующего федерального закона", – пояснил председатель Заксобрания.

В Алтайском крае с 2013 года квартирами обеспечили почти 1500 детей-сирот. В текущем году предполагалось, что жилье получат 374 человека. Всего же в очереди на получение недвижимости – более 5 тысяч человек.