В Алтайском крае могут появиться сертификаты на получение жилья для детей-сирот. Это произойдет только после принятия соответствующего федерального закона, скорее всего, не ранее следующего года.
В ходе интернет-конференции на сайте АКЗС председатель регионального парламента Александр Романенко рассказал, что в феврале Минпросвещения РФ предложило поправки в ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". Проект предусматривает предоставление сертификата для приобретения жилого помещения за счет средств региональных бюджетов. Предполагалось, что документ мог бы вступить в силу с начала следующего года. Однако из-за большого числа замечаний проект пока не был внесен в Госдуму.
Также, по словам спикера, в настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает выплату денежной компенсации за наем жилых помещений до предоставления собственного жилья.
"Принятие закона Алтайского края или внесение норм в действующее законодательство Алтайского края по обеспечению жилыми помещениями указанной выше категории граждан путем выдачи сертификатов либо предоставлении компенсации возможно после принятия соответствующего федерального закона", – пояснил председатель Заксобрания.
В Алтайском крае с 2013 года квартирами обеспечили почти 1500 детей-сирот. В текущем году предполагалось, что жилье получат 374 человека. Всего же в очереди на получение недвижимости – более 5 тысяч человек.
Комментарии
горе законодатели((((( были же уже до 2013 года сертификаты, убрали, ввели спец найм на 5 лет и гос закупку жилья, и что из этого получилось в итоге?!!!! миллионы сворованных государственных денег по всей стране, и куча халуп, выделенных сиротам, которые ни продать, ни сдать 5 лет. Ладно бы еще выдавали в таком порядке только что выпустившимся из детских домов, чтобы они не потеряли жилье. А я например, жила с бабушкой и дедушкой, родители умерли рано, получила жилье только в 25 лет, когда уже и ребенок и муж, 5 лет просто плачу за нее, сделала кап. ремонт, но жить там не могу , так как маленькая площадь, приходится снимать. А так бы лучше сертификат получить конечно.