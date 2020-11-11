Более 15 тысяч семей в Алтайском крае получают выплаты за рождение первого ребенка

С начала 2020 года в Алтайском крае на выплаты в связи с рождением первого ребенка направили 1,386 млрд рублей. Поддержку получили 15 310 семей региона.

"Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предусмотрена региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография". Ее получают семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2020 году это 21 674 рубля на каждого члена семьи", – напомнили в пресс-службе регионального правительства.

Размер выплаты в 2020 году составляет 10 203 рубля.