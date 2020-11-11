Новогодние каникулы в России предложили продлить на две недели

Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство с предложением продлить новогодние каникулы в России на две недели – до 24 января 2021 года. Работникам на этот период предлагают сохранить зарплаты.
"От имени Центрального комитета партии "Коммунисты России" прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления на две недели традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул (которые в 2021 году должны продлиться с 1 по 10 января включительно), то есть добавить к ним в будущем году выходные дни с 11 по 24 января", – говорится в обращении.
Председатель ЦК партии Максим Сурайкин отметил, что стоит использовать опыт, приобретенный весной, когда вынужденные выходные оплачивались. Отмечается, что такая мера позволит избежать переполнения стационаров и замедлить распространение инфекции, пишет РИА Новости.
Комментарии
Было бы хорошо, только не как весной, когда все отдыхали а мы работали.
Было бы отлично если партия оплатит.
Если отдыхать то всем, а то пашешь как конь, а кто-то в носу в это время ковыряет.