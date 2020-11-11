За минувшие сутки в России умерли еще 432 пациента с COVID-19 – это новый рекорд с начала пандемии в стране. Общее число летальных случаев достигло 31 593, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки лабораторно подтвердили 19 851 новый случай заражения, общее число заболевших теперь составляет 1 836 860 человек.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+4477), второе место занимает Санкт-Петербург (+1574), третье – Московская область (+701). Алтайский край с 232 новыми инфицированными находится на 16-й строчке по России.

Из больниц выписали еще 18 616 пациентов, что также является рекордом с начала пандемии. Всего вылечились 1 369 367 человек.