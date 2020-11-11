Житель Алтайского края продает уникальный пикап за 14,6 млн рублей

Житель Угловского района выставил на "Авито" объявление о продаже пикапа Toyota Tundra. Пикап подготовило известное тюнинг-ателье.
Трехлетний автомобиль прибыл из Майами. В России "Тундру" можно только заказать, цена самого простого экземпляра начинается от 4,5 миллиона рублей. Машина, которую продает владелец, подготовлена тюнинг-ателье Devolro. Авто продавец оценил в 14,682 млн рублей.
Высокая стоимость этого экземпляра обусловлена уникальным дизайном и рядом дополнительных опций. Цена на такие "прокачанные" пикапы начинается от 12 миллионов рублей.
Пробег у алтайской "Тундры" всего две тысячи километров. В авариях она замечена не была.
Комментарии
Надо брать.
тутындра за 14 лямов , я щас уржусь....
да ещё и б/у
Еклмн.
Гони обратно
Оооо, Амик теперь продвижение продаж авто занимается. Совсем больше писать не о чем?
Человек покупающий авто за 14 миллионов врядли будет брать БУ, за эти деньги можно взять парочку LX570
Пробег всего 2 тысячи километров: видимо только до заправки туда и обратно ездил. )))