Житель Алтайского края продает уникальный пикап за 14,6 млн рублей

Житель Угловского района выставил на "Авито" объявление о продаже пикапа Toyota Tundra. Пикап подготовило известное тюнинг-ателье.

Трехлетний автомобиль прибыл из Майами. В России "Тундру" можно только заказать, цена самого простого экземпляра начинается от 4,5 миллиона рублей. Машина, которую продает владелец, подготовлена тюнинг-ателье Devolro. Авто продавец оценил в 14,682 млн рублей.

Высокая стоимость этого экземпляра обусловлена уникальным дизайном и рядом дополнительных опций. Цена на такие "прокачанные" пикапы начинается от 12 миллионов рублей.

Пробег у алтайской "Тундры" всего две тысячи километров. В авариях она замечена не была.