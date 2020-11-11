Школьный автопарк в Алтайском крае пополнят 53 автобуса

Специализированные автобусы пополнят автопарк Алтайского края. На эти цели правительство России выделило пять миллиардов рублей.

"Алтайский край получит 53 автобуса. В том числе 40 автобусов ПАЗ вместимостью 21-24 человека, 4 автобуса ПАЗ вместимостью 25-31 человек, 6 автобусов ГАЗ вместимостью 10-12 человек, 2 автобуса УАЗ вместимостью 13-20 человек и 1 автобус ГАЗ-Next", – пишет официальный сайт региона.

Все автобусы произведены в России и соответствуют необходимым требованиям к безопасности перевозок детей. До конца 2020 года новая техника заменит в регионе старую с предельным сроком эксплуатации.