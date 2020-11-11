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Школьный автопарк в Алтайском крае пополнят 53 автобуса

, ИА "Амител"
На эти цели выделили пять миллиардов рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Специализированные автобусы пополнят автопарк Алтайского края. На эти цели правительство России выделило пять миллиардов рублей. 

"Алтайский край получит 53 автобуса. В том числе 40 автобусов ПАЗ вместимостью 21-24 человека, 4 автобуса ПАЗ вместимостью 25-31 человек, 6 автобусов ГАЗ вместимостью 10-12 человек, 2 автобуса УАЗ вместимостью 13-20 человек и 1 автобус ГАЗ-Next", – пишет официальный сайт региона. 

Все автобусы произведены в России и соответствуют необходимым требованиям к безопасности перевозок детей. До конца 2020 года новая техника заменит в регионе старую с предельным сроком эксплуатации. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.11.2020 19:40
- гость -

Чет не понял - каждый автобус за 100 млн рублей?!

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