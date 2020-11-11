Госдума приняла закон о повышении НДФЛ для людей с доходом больше 5 млн рублей в год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы, которые превышают 5 млн рублей в год.

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, новый порядок взимания распространится на зарплаты, дивиденды по акциям, доходы от операций с ценными бумагами. До достижения порога в 5 млн рублей доходы будут облагаться по ставке 13%, а все что выше – 15%.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Напомним, что с инициативой повысить налог для обеспеченных людей в июне выступил президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, это принесет около 60 миллиардов рублей в год.