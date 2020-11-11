В Сибири группу студентов депортировали за поддержку террористов

Группу иностранных студентов одного из вузов Красноярска депортировали за поддержку террористической организации.

"Установлено, что восемь студентов одного из вузов Красноярска во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков, – говорится в сообщении. – В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий изъяты средства связи, а сами фигуранты задержаны и депортированы в государства, гражданами которых они являются".

По информации ФСБ, через мессенджеры студенты из Средней Азии подвергались идеологической обработке. Где учились молодые люди, в ведомстве не уточнили, пишет ТАСС.