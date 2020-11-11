Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли у курганского "Юниора"

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" на своем льду выиграли у курганского "Юниора". Очередной матч первенства ВХЛ состоялся 11 ноября в "Титов-Арене" и завершился уверенной победой хозяев площадки со счетом 5:1.

Уже к шестой минуте встречи барнаульцы усилиями Дениса Лудцева, Сергея Рябухина и Кирилла Зиновьева трижды поразили ворота "Юниора" и повели 3:0. Затем до конца второго периода команды не могли забить, а в дебюте третьей двадцатиминутки Константин Пархоменко и Степан Жданов увеличили разрыв – 5:0. Лишь за пять минут до финальной сирены курганцам удалось реализовать численное большинство, тем самым не позволив голкиперу барнаульцев Никите Ложкину провести сухой матч. В итоге – 5:1.

После этой победы "Динамо-Алтай" занимает второе место, уступая только "Чебоксарам". 12, 14 и 15 ноября "Динамо-Алтай" и "Юниор" еще трижды сыграют в Барнауле.