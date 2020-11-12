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Барнаулец обворовал магазин спортивной одежды и попался полиции

, ИА "Амител"
Мимо кассы злоумышленник пронес пять вещей
Фото: bzns.media

Фото: bzns.media

В отдел полиции Барнаула поступило заявление от представителя магазина спортивной одежды о том, что неизвестный похитил оттуда вещи. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Отмечается, что после визита одного из потенциальных покупателей продавцы обнаружили пропажу товаров. Как оказалось, мимо кассы злоумышленник пронес пять вещей.

"Работники торговой точки просмотрели камеры и увидели, как в торговом зале молодой человек прячет одежду: две футболки, куртку, мужской джемпер и носки, после чего быстро уходит. Сумма причиненного ущерба составила около 5000 рублей", – рассказали в полиции.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний местный житель, которого ранее судили за аналогичное преступление.

Правоохранители изъяли похищенные вещи, а также возбудили уголовное дело по статье "Кража".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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