Судебные приставы забрали у барнаульца Gelandewagen

Сотрудники отдела судебных приставов Новоалтайска возбудили исполнительное производство в отношении жителя Барнаула. Мужчина может лишиться дорогостоящего автомобиля из-за задолженности юрлицу.

В рамках разбирательства на легковой автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит мужчине, наложили арест. Машину передали на ответственное хранение хозяину, однако он решил спрятать авто.

Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД нашли Gelandewagen на стоянке одного из барнаульских автосалонов. Автомобиль изъяли.

В случае если долг не будет погашен должником, автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.