Судебные приставы забрали у барнаульца Gelandewagen

Сотрудники отдела судебных приставов Новоалтайска возбудили исполнительное производство в отношении жителя Барнаула. Мужчина может лишиться дорогостоящего автомобиля из-за задолженности юрлицу.
В рамках разбирательства на легковой автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит мужчине, наложили арест. Машину передали на ответственное хранение хозяину, однако он решил спрятать авто.
Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД нашли Gelandewagen на стоянке одного из барнаульских автосалонов. Автомобиль изъяли.
В случае если долг не будет погашен должником, автомобиль будет передан на реализацию в счет погашения задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Алтайскому краю.
Комментарии
Все что нажито непосильным трудом!!!! На последние копеечки купленный, отняли!!!!
ПроизволЪ.
кто то купит гелик по дешевке )))))
Вымораживают "бизнесмены", которые не платят по долгам, зато создают видимость успешности, шикуют на чужие деньги.
Мне тоже один должен уже почти год больше 500 тысяч, а катается на машинке за 5 млн. Мирно решить пока не получается...