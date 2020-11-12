Власти Барнаула рассказали о строительстве новой дороги в проезде Северном Власихинском

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В Барнауле продолжаются работы по строительству дороги в Северном Власихинском проезде – от улицы Попова до проспекта Энергетиков, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Стоимость строительства составила 249,5 миллиона рублей.

На объекте планируют построить ливневую канализацию, заасфальтировать дорогу, посадочные площадки, примыкания и парковки, установить тротуары и бортовые камни, оборудовать освещение, а также высадить газон и деревья. В этом году будет построена ливневка, перенесены инженерные сети.

"Особенностью объекта является то, что он находится в уже построенных жилых кварталах и будет дублером улицы Власихинской, – пояснил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Иван Гармат. – До конца текущего года планируется выполнить работы по переносу инженерных сетей, расположенных под дорогой, и строительство сети ливневой канализации. Погодные условия на данные виды работ влияют незначительно".

К текущему моменту уже готово 300 метров ливневой канализации и пять смотровых колодцев. Всего будет построено 1814 м ливневой канализации, 36 смотровых и 50 дождеприемных колодцев.

Завершить работы планируют до 1 сентября 2021 года. К этому периоду уже внесут ясность по дальнейшему финансированию. Если деньги поступят, то запустят второй этап строительства – от проспекта Энергетиков до Павловского тракта.

В мэрии уточнили, что дорога позволит увеличить пропускную способность дорожной сети и снизить загруженность улиц Балтийской, Власихинской и Сергея Ускова.