Четверг, 12 Ноябрь, 20:03

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,11
€ 90,81
2°


1858568 +21608
Обь
46см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Бийчанка дошла до ЕСПЧ, чтобы пожарные возместили деньги за сгоревший дом

, ИА "Амител"
Предыдущие инстанции посчитали претензии необоснованными
Фото: alexandrbelov.com

Фото: alexandrbelov.com

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск жительницы Бийска, которая требовала от МЧС возместить убытки за сгоревшее жилье, сообщает "Российская газета".

Бийчанка утверждала, что из-за непрофессионализма пожарных ее дом сгорел полностью. Отчасти ее доводы подтверждает решение Восточного районного суда Бийска.

Согласно вердикту судьи, руководитель тушения пожара допустил несколько просчетов, что негативно повлияло на эффективность действий спасателей.

Алтайский краевой суд встал на сторону МЧС. Судья постановил, что пожарные не совершали действий, которые были направлены на причинение ущерба заявительнице, следовательно, не несут ответственности за него.

В конечном итоге дело дошло до Страсбурга. ЕСПЧ решил не удовлетворять требования бийчанки. Согласно решению европейских судей, сотрудники МЧС России предприняли необходимые меры по тушению пожара.

Как следует из вердикта, заявительница же не застраховала имущество и не установила пожарную сигнализацию, следовательно, ее бездействие и привело к возникновению подобной ситуации.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.11.2020 18:02
- гость -

А вот одному известному персонажу стокгольмские дяди и тёти уже в который раз присуждают заплатить российскому государству десятки тысяч евриков.Да,воровал персонаж лес,да совершал административные правонарушения.Но это государство при судебных разборках трогало его человеческую сущность и зажимало его мужское достоинство чуть ли не до посинения.А это нарушение европейских ценностей.Эту нанесённую моральную( почти что физическую) боль Россия должна возместить персонажу деньгами в крупных купюрах по текущему курсу.

12.11.2020 18:05
- гость -

Заголовок такой, как-будто наши суды не удовлетворили требования бийчанки, а ЕСПЧ - удовлетворил. А на самом деле не так.

12.11.2020 18:06
- гость -

12.11.2020 18:02
- гость -

Написать фамилию гражданина пальцы сводит? И произнести не можете, сразу комок в горле.

12.11.2020 18:16
- гость -

18:06
----------------------------
Я его боюсь.И комок в горле и палец сводит.А ещё страшнее будет если когда он,допустим, из Германии вернётся.

12.11.2020 18:24
- гость -

В общем-то ЕСПЧ прав, но это в очередной раз доказывает, что выиграть там могут только "борцуны с рыжимом", а значит давно пора оттуда выйти.

12.11.2020 18:43
- гость -

то 18:06
---------------------------
Вы действительно не считаете этот "суд" ,это еспч стационарным дурдомом?
Тогда объясните мне,сибирскому валенку, в общих чертах, что такое право человека на жизнь, что такое вообще права человека,зачем за это "требуют" деньги,кто такие те стокгольмские дяди и тёти,то есть с какой горы они спустились на землю,чтобы решать сколько стоит человек,его жизнь и его "оскорблённые чувства".К вашему сведению также существует прейскурант на "работу" этих "судей",которые "трудятся"в целях споспешествования всему человечеству? Ну не всему,конечно, а на некотором участке суши ))

12.11.2020 18:48
- гость -

Еспч-это аппендикс в теле европы.Когда Президент России будет наводить новый порядок от Португалии до Аляски,она отстрижёт скальпелем эту кишку за ненадобностью.

12.11.2020 19:39
- гость -

Специально для просвещённых высокоразвитых господ некоторые "незначительные" исторические подробности от сибирского валенка.
Комитет по правам человека был организован в Европе богатыми евреями в целях давления на Советский Союз для разрешения выезда из страны евреев.То есть "за
того па`гня."Прошло очень много времени,произошло много изменений,много событий.Но осталось еспч, который стрижёт купоны для себя и других парней.
PS А судьи теперь там уже те,кто не обязательно с горы Синай спустились.Но тоже платные.

12.11.2020 19:58
-меcный-

12.11.2020 18:02
- гость -

Дела были сфабрикованы против него .

Ты лучше подумай над своими делами как надувал кого как присел не надолго, повезло тебе, как ещё более лютое надувалово хотел на вертолётном зафигачить да не срослось.......

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
20:02
Оперштаб назвал дату окончания каникул в Алтайском крае 0
19:49
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 228 0
19:25
В Алтайском крае ветеран труда через суд добился бесплатных зубных протезов 0
19:06
В "Динамо-Барнаул" ответили на критику Александра Соболева 0
18:47
В Кремле сообщили о подготовке большой пресс-конференции Путина 7
18:21
Две мачты и платформа. Что нужно знать перед покупкой строительного подъемника 0
18:07
Зима накрыла Барнаул. Фоторепортаж 3
17:50
Город стоит. Барнаул сковали девятибалльные пробки 20
17:38
Бийчанка дошла до ЕСПЧ, чтобы пожарные возместили деньги за сгоревший дом 9
17:27
125 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула 7
17:14
Эротическую съемку для календаря башкирского завода слили в соцсети 1
17:02
"Росводоканал Барнаул" предлагает поверить приборы учета со скидкой 0
16:56
"Стрёмно быть звездой". Виталий Гасаев о закулисье КВН, Зеленском и своем театре 5
16:45
В Алтайском крае выявили незаконную рубку леса на 6,4 млн рублей 2
16:34
До какого числа старшему поколению продлили режим самоизоляции в Алтайском крае? 0
16:19
В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от коронавируса 7
16:07
На Алтайский край надвигается снежный шторм 0
15:55
ФСБ предотвратила вывоз из России 18 тонн ценных рачков артемии салина 1
15:43
Еще один сибирский врач заболел ковидом после вакцины "Спутник V" 6
15:31
Владимира Зеленского госпитализировали с коронавирусом 8
15:19
В России выявили более 21 тысячи случаев коронавируса за сутки 17
15:07
В Алтайском крае воры похитили 80-килограммовый электродвигатель ради спиртного 4
14:55
Глава Минздрава Иркутской области ушла в отставку 2
14:41
В Алтайском крае третий день ищут пропавшего подростка 0
14:27
В Алтайском крае выявили еще 236 случаев коронавируса 16
14:17
Власти Барнаула рассказали о строительстве новой дороги в проезде Северном Власихинском 1
14:04
Девятилетний мальчик раскрасил несколько автомобилей в Алтайском крае 9
13:53
Екатерина Варнава полностью обнажилась для новой фотосессии 7
13:40
Барнаулец арендовал игровую приставку и продал ее 2
13:27
Уголовное дело возбудили после суицида российского миллиардера, родившегося в Барнауле 2
13:15
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме "Сбер Бизнес | Live" 0
13:04
"FIFA – зло". Александр Соболев посоветовал всем удалить игру 3
12:57
В Барнауле удвоилась естественная убыль населения 29
12:43
Еще два человека с коронавирусом умерли в Горном Алтае 0
12:30
В России предлагают продлить новогодние каникулы на две недели. Возможно ли это? 16
12:20
Водитель "Тойоты" разнес кирпичную стену гаража в Алтайском крае 4
12:08
Обгоревший труп мужчины нашли в лесу под Бийском 0
11:56
В Барнауле водитель иномарки сбил ребенка и устроил массовое ДТП 22
11:45
Мэрия Барнаула хочет поправить "свежий" Генплан города. На это уйдет год и 50 млн 14
11:32
Судебные приставы забрали у барнаульца Gelandewagen 4
11:16
Сломавшийся в Бийске аппарат КТ "не дожил" до профилактики несколько дней 3
11:03
Бассейны для грудничков и подростков. Где в Барнауле научить ребенка плавать 0
10:52
Александр Соболев заявил, что "Динамо-Барнаул" не заслужило компенсации за его переход 17
10:40
В Барнауле обсудили создание госпиталя в "Посуда Центре", но дату открытия не назвали 70
10:28
Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии 44
10:15
В Роскачестве рассказали, зачем нужно выключать смартфон на ночь 3
10:01
Поддержка в 97 миллионов. Фонд развития промышленности поможет алтайскому предприятию 0
09:50
Барнаулец обворовал магазин спортивной одежды и попался полиции 0
09:39
Пожарные учения пройдут в барнаульском ТРЦ "Огни" 0
09:25
Гинцбург раскрыл главную трудность борьбы с коронавирусом 3
09:13
В ВОЗ рассказали, как отличить коронавирус от гриппа 5
09:01
В Автоцентре АНТ госпрограмма на новый Hyundai действует без ограничений 3
08:50
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом 7
08:39
Жителей Алтайского края приглашают на онлайн-спектакли 2
08:27
Когда в Алтайском крае похолодает и установится постоянный снежный покров 4
08:15
Военные перекроют несколько участков трасс в Алтайском крае 5
08:01
Полезная альтернатива. Как многоразовые кружки для кофе помогают спасти планету 16
07:49
Актера Дмитрия Певцова похоронят рядом с сыном 30
07:35
Блины, манты и цукаты. Что можно приготовить из тыквы? 5
07:18
В Алтайском крае могут вырасти цены на электричество из-за помощи Республике Алтай 46

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.