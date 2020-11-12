Бийчанка дошла до ЕСПЧ, чтобы пожарные возместили деньги за сгоревший дом

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск жительницы Бийска, которая требовала от МЧС возместить убытки за сгоревшее жилье, сообщает "Российская газета".

Бийчанка утверждала, что из-за непрофессионализма пожарных ее дом сгорел полностью. Отчасти ее доводы подтверждает решение Восточного районного суда Бийска.

Согласно вердикту судьи, руководитель тушения пожара допустил несколько просчетов, что негативно повлияло на эффективность действий спасателей.

Алтайский краевой суд встал на сторону МЧС. Судья постановил, что пожарные не совершали действий, которые были направлены на причинение ущерба заявительнице, следовательно, не несут ответственности за него.

В конечном итоге дело дошло до Страсбурга. ЕСПЧ решил не удовлетворять требования бийчанки. Согласно решению европейских судей, сотрудники МЧС России предприняли необходимые меры по тушению пожара.

Как следует из вердикта, заявительница же не застраховала имущество и не установила пожарную сигнализацию, следовательно, ее бездействие и привело к возникновению подобной ситуации.