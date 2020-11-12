Бийчанка дошла до ЕСПЧ, чтобы пожарные возместили деньги за сгоревший дом

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск жительницы Бийска, которая требовала от МЧС возместить убытки за сгоревшее жилье, сообщает "Российская газета".
Бийчанка утверждала, что из-за непрофессионализма пожарных ее дом сгорел полностью. Отчасти ее доводы подтверждает решение Восточного районного суда Бийска.
Согласно вердикту судьи, руководитель тушения пожара допустил несколько просчетов, что негативно повлияло на эффективность действий спасателей.
Алтайский краевой суд встал на сторону МЧС. Судья постановил, что пожарные не совершали действий, которые были направлены на причинение ущерба заявительнице, следовательно, не несут ответственности за него.
В конечном итоге дело дошло до Страсбурга. ЕСПЧ решил не удовлетворять требования бийчанки. Согласно решению европейских судей, сотрудники МЧС России предприняли необходимые меры по тушению пожара.
Как следует из вердикта, заявительница же не застраховала имущество и не установила пожарную сигнализацию, следовательно, ее бездействие и привело к возникновению подобной ситуации.
Комментарии
А вот одному известному персонажу стокгольмские дяди и тёти уже в который раз присуждают заплатить российскому государству десятки тысяч евриков.Да,воровал персонаж лес,да совершал административные правонарушения.Но это государство при судебных разборках трогало его человеческую сущность и зажимало его мужское достоинство чуть ли не до посинения.А это нарушение европейских ценностей.Эту нанесённую моральную( почти что физическую) боль Россия должна возместить персонажу деньгами в крупных купюрах по текущему курсу.
Заголовок такой, как-будто наши суды не удовлетворили требования бийчанки, а ЕСПЧ - удовлетворил. А на самом деле не так.
12.11.2020 18:02
- гость -
Написать фамилию гражданина пальцы сводит? И произнести не можете, сразу комок в горле.
18:06
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Я его боюсь.И комок в горле и палец сводит.А ещё страшнее будет если когда он,допустим, из Германии вернётся.
В общем-то ЕСПЧ прав, но это в очередной раз доказывает, что выиграть там могут только "борцуны с рыжимом", а значит давно пора оттуда выйти.
то 18:06
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Вы действительно не считаете этот "суд" ,это еспч стационарным дурдомом?
Тогда объясните мне,сибирскому валенку, в общих чертах, что такое право человека на жизнь, что такое вообще права человека,зачем за это "требуют" деньги,кто такие те стокгольмские дяди и тёти,то есть с какой горы они спустились на землю,чтобы решать сколько стоит человек,его жизнь и его "оскорблённые чувства".К вашему сведению также существует прейскурант на "работу" этих "судей",которые "трудятся"в целях споспешествования всему человечеству? Ну не всему,конечно, а на некотором участке суши ))
Еспч-это аппендикс в теле европы.Когда Президент России будет наводить новый порядок от Португалии до Аляски,она отстрижёт скальпелем эту кишку за ненадобностью.
Специально для просвещённых высокоразвитых господ некоторые "незначительные" исторические подробности от сибирского валенка.
Комитет по правам человека был организован в Европе богатыми евреями в целях давления на Советский Союз для разрешения выезда из страны евреев.То есть "за
того па`гня."Прошло очень много времени,произошло много изменений,много событий.Но осталось еспч, который стрижёт купоны для себя и других парней.
PS А судьи теперь там уже те,кто не обязательно с горы Синай спустились.Но тоже платные.
12.11.2020 18:02
- гость -
Дела были сфабрикованы против него .
Ты лучше подумай над своими делами как надувал кого как присел не надолго, повезло тебе, как ещё более лютое надувалово хотел на вертолётном зафигачить да не срослось.......