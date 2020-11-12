Налоговые каникулы в России продлили на три месяца

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении налоговых каникул для предприятий из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ситуация в экономике по-прежнему непростая. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства, – объяснил Мишустин. – Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца – до конца года".

Подходящие под критерии пострадавших от пандемии предприятия могут получить полугодовую отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) и мораторий на арендные платежи.

Кроме того, им предоставят беспроцентные кредиты на неотложные нужды и зарплаты, льготные кредиты под 2% на любые цели, а также мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.