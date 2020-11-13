Роспотребнадзор нашел нарушения на рынке в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с представителями ОНФ и дружинниками провели очередной рейд по соблюдению требований по профилактике коронавируса на барнаульском сельскохозяйственном рынке по адресу улица Северо-Западная, 6.

Как пишет пресс-центр мэрии, проверяющих в торговых точках не ждали и их работники были уверены, что все профилактические меры принимает администрация рынка. Однако уже подойдя к первым прилавкам специалисты обнаружили нарушения.

Одна из продавщиц пыталась убедить специалистов, что измеряла утром температуру, но в журнале контроля не оказалось отметки. Кроме того, у проверяющих остались сомнения относительно обработки поверхностей дезинфицирующими средствами, а выставленные бутылки с соками и напитками были просто пыльными.

Продавец другой торговой точки не смогла объяснить, каким средством обрабатывает прилавок. Она показала завернутые в полиэтилен таблетки, однако, как выяснилось, не знает ни назначения средства, ни правильные пропорции разведения. Кроме того, для дезинфекции часть работников используют бытовое отбеливающее средство "Белизна", которое предназначено для обеззараживания тканей при стирке.

Всего участники рейда проверили 35 торговых точек и выявили нарушения в семи. Как отметила специалист управления алтайского Роспотребнадзора Марина Якунина, зачастую это отсутствие дезинфицирующих средств и инструкций к ним.