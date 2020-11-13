Артемий Панарин отдыхает на Алтае

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прилетел отдохнуть в Алтайский край. На данный момент он находится на территории охотничьего хозяйства в Усть-Калманском районе.

Судя по опубликованным в Instagram фото, вместе со своими друзьями Артемий катается на лошадях, рубит дрова и топит баню.

Артемий Панарин родился в Челябинске в 1991 году. Хоккеем он начал заниматься в семилетнем возрасте. Играл за подольский "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА.

Зарубежная карьера хоккеиста началась в 2015 году, когда Панарин подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Чикаго Блэкхокс".