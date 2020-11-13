Артемий Панарин отдыхает на Алтае

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прилетел отдохнуть в Алтайский край. На данный момент он находится на территории охотничьего хозяйства в Усть-Калманском районе.
Судя по опубликованным в Instagram фото, вместе со своими друзьями Артемий катается на лошадях, рубит дрова и топит баню.
Артемий Панарин родился в Челябинске в 1991 году. Хоккеем он начал заниматься в семилетнем возрасте. Играл за подольский "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА.
Зарубежная карьера хоккеиста началась в 2015 году, когда Панарин подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Чикаго Блэкхокс".
Комментарии
Крутой чувак
начал заниматься еще в семилетнем возрасте.
Еще? в 7 лет уже иногда на секцию не берут. с 3-4 лет уже все занимаются
10:03
- гость -
Еще? в 7 лет уже иногда на секцию не берут. с 3-4 лет уже все занимаются
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У меня знакомый в 2 года в хоккей пошёл, там и говорить научился. Первое слово было - "Тренер".
13.11.2020 10:01
- гость -
Крутой чувак
Именно что ЧУВАК. Надо же так унизительно-правдиво охарактеризовать это существо. Вопрос один - что же оно из столь обожаемой им Америки приехало отдыхать в ненавитстную рашку? Здесь подешевле или боится, что там могут негры заставить их в задницу целовать?
13.11.2020 10:41
- гость -
Батенька! Вам нужно пить мадеру, а лучше лечитесь электричеством из розетки.