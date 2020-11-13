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Артемий Панарин отдыхает на Алтае

, ИА "Амител"
Знаменитый хоккеист вместе с друзьями катается на лошадях, рубит дрова и топит баню
Фото: instagram.com/artemiypanarin

Фото: instagram.com/artemiypanarin

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прилетел отдохнуть в Алтайский край. На данный момент он находится на территории охотничьего хозяйства в Усть-Калманском районе.

Судя по опубликованным в Instagram фото, вместе со своими друзьями Артемий катается на лошадях, рубит дрова и топит баню.

Артемий Панарин родился в Челябинске в 1991 году. Хоккеем он начал заниматься в семилетнем возрасте. Играл за подольский "Витязь", казанский "Ак Барс" и петербургский СКА.

Зарубежная карьера хоккеиста началась в 2015 году, когда Панарин подписал двухлетний контракт с клубом НХЛ "Чикаго Блэкхокс".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

13.11.2020 10:01
- гость -

Крутой чувак

13.11.2020 10:03
- гость -

начал заниматься еще в семилетнем возрасте.

Еще? в 7 лет уже иногда на секцию не берут. с 3-4 лет уже все занимаются

13.11.2020 10:06
- гость -

10:03
- гость -
Еще? в 7 лет уже иногда на секцию не берут. с 3-4 лет уже все занимаются
-----------
У меня знакомый в 2 года в хоккей пошёл, там и говорить научился. Первое слово было - "Тренер".

13.11.2020 10:41
- гость -

13.11.2020 10:01
- гость -
Крутой чувак
Именно что ЧУВАК. Надо же так унизительно-правдиво охарактеризовать это существо. Вопрос один - что же оно из столь обожаемой им Америки приехало отдыхать в ненавитстную рашку? Здесь подешевле или боится, что там могут негры заставить их в задницу целовать?

13.11.2020 11:29
Читатель

13.11.2020 10:41
- гость -
Батенька! Вам нужно пить мадеру, а лучше лечитесь электричеством из розетки.

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