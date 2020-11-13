Более 2,5 тысячи барнаульцев остались без тепла из-за аварии на теплосетях

Из-за повреждения теплосети с 10:00 утра СГК временно приостановила подачу горячей воды и отопления для 2644 жителей Железнодорожного района. Завершить работы планируется до 18:00.

Как пишет пресс-служба компании, причиной отключения стала авария на квартальном трубопроводе диаметром 273 мм и возрастом 49 лет. В ремонте задействованы 14 специалистов и шесть единиц спецтехники.

Позднее часть потребителей удалось перевести на резервные схемы питания и количество жителей без тепла снизилось до двух тысяч. Всего без ресурса остались 28 многоквартирных и четыре частных дома, два детсада, две школы, одна больница и 12 административных зданий. Более подробную карту отключений можно увидеть ниже.

Как отмечает пресс-служба, на данный момент температура наружного воздуха в Барнауле составляет около -3°С.