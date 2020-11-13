Пятница, 13 Ноябрь, 14:44

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,11
€ 90,81
1°


1858568 +0
Обь
54см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городДистанционное обучениеКоронавирус на Алтае
Новости

Омскому студенту приходится залезать на березу, чтобы получать задания на дистанте

, ИА "Амител"
Юноша обратился к чиновникам и рассказал о своей проблеме

Омский тиктокер Алексей Дудоладов, как и многие студенты в стране, вынужден был перейти на дистанционное обучение. Проблема в том, что в его селе есть только интернет 2G и для учебы парню приходится залезать на березу. 

Летом Алексей набрал популярность в TikTok. В этом ему помогли прямые эфиры с подписчиками, которые он также вел, взбираясь на дерево. Однако сейчас, как говорит парень, на улице уже холодно, и сидеть на дереве не очень удобно, а учиться в вузе надо. 

"У меня дома есть интернет, но только 2G. Я не могу выйти в образовательную среду, потому что сеть не грузит. Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Здесь высота примерно 8 метров. Только отсюда я могу выйти в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не просто так пропускаю лекции", – рассказал Алексей в своем видеообращении. 

В университете на жалобу студента ответили. Ректор учебного заведения пообещала разработать для Алексея индивидуальный план обучения. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

13.11.2020 13:23
- гость -

Ну так живи там где есть условия. При чем здесь обстоятельства дистанционного обучения? Он же как-то учился до перевода на дистанс.
Можно уехать на пляжи Мексики и уповать что разница во времени не устраивает.
Избалованные все стали.

13.11.2020 13:56
Гость

Так ведь всех иногородних студентов повыгоняли из общежитий и велели ехать домой. Так что, ничего они не избалованные

13.11.2020 14:15
- гость -

13.11.2020 13:56
Гость
И что Вы хотите вместе с эти "неизбалованным", чтобы ему туда персонально кабель протянули. Ну так не будет этого. Значит он должен решать может учиться или нет, квартиру снять или академ взять. Страна не обеднеет, если он не доучится. Или в период пандемии у властей других проблем нет, как тиктокера обеспечивать возможностью блог вести? Каждому попку подтереть нужно, а потом бумажку в сеть бросить.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
14:40
В Гидрометцентре рассказали о том, какой будет предстоящая зима в России 0
14:28
Шесть самолетов отправили в Барнаул из-за инцидента в Толмачево 1
14:20
Пушистый Иисус и картофельная Мадонна. Как горе-строители уродуют предметы искусства 0
14:07
Все стало еще хуже. Алтайские следователи оценили обеспечение детей-сирот жильем 0
13:55
Барнаульца оштрафовали за рекламу пивной на машине 3
13:43
Еще четыре человека с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
13:30
Холодильник для хранения трупов установили у больницы в Барнауле 2
13:17
Нового начальника управления лесами назначили в Алтайском крае 4
13:03
Барнаульцы вновь рассказывают об огромных очередях в ГИБДД 11
12:50
Омскому студенту приходится залезать на березу, чтобы получать задания на дистанте 3
12:38
Схему избирательных округов на выборах в АКЗС поменяют перед кампанией 2021 года 1
12:21
10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае 18
12:13
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали во время совещания 23
12:04
Коммуникации и цифровые тренды. "Ростелеком" запустил конкурс журналистов и блогеров 0
11:53
СМИ: в Алтайском крае мужчины неделю держали школьницу в квартире и насиловали ее 17
11:40
Более 2,5 тысячи барнаульцев остались без тепла из-за аварии на теплосетях 3
11:29
12-летний барнаулец провел пять дней в медикаментозной коме из-за COVID-19 8
11:15
"Ангелы в масках". Три истории о жизни и смерти в "красной" зоне 25
11:01
Фура слетела с трассы в результате ДТП в Алтайском крае 7
10:45
Ученые нашли способ быстро вывести алкоголь из организма 5
10:37
Еще шесть барнаульских дворов обустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда" 12
10:24
Азербайджан осудил собственного посла за высказывание об упавшем российском вертолете 23
10:09
Алтайская полиция изъяла у мужчины почти девять килограммов марихуаны 9
09:58
Артемий Панарин отдыхает на Алтае 5
09:47
Роспотребнадзор нашел нарушения на рынке в Барнауле 4
09:35
Уборщица, которая победила на выборах в Костромской области, решила не увольняться 7
09:17
Врач назвал самых опасных распространителей коронавируса 15
09:01
Поставь мебель и живи. В ЖК "Матрешки" сдали новый дом с современными квартирами 0
08:55
Сибирячка из зависти обвинила мужа-полицейского во взяточничестве 3
08:40
Первый тренер Александра Соболева объяснил его слова о "незаслуженной" компенсации 11
08:27
"Зачем это делать, непонятно". Могут ли отобрать ребенка у родителей с ковидом? 9
08:15
"Как в кино не получится". Почему по дорогам Алтая ездить опасно, хотя они и ровные 26
08:03
Терапевт раскрыла простые способы укрепления иммунитета в холодное время года 2
07:47
Хоккеисты "Динамо-Алтай" во второй раз разгромили курганский "Юниор" 0
07:33
Фотографии из жизни, от которых становится не по себе 1
07:16
Жутко интересно: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го 13
07:01
Резкий скачок смертности зафиксировали в Алтайском крае 38
06:48
Доктор Комаровский рассказал, когда больной COVID-19 человек наиболее заразен 3
06:32
Волнующие фрукты и туфли из баклажанов. Блогеры собирают фото самой странной еды 0
06:18
Почему пятница, 13-е, вызывает ужас, что нельзя делать в этот день и как его пережить 15
06:02
Штормовой ветер и мокрый снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 13 ноября 0
23:50
Такой день. Алтайский край во власти метели, а Барнаул снова в пробках 0
23:37
Пьяный житель Алтайского края проник в дом пенсионера и пригрозил его убить 0
23:13
В Алтайском крае будут судить подростка за причинение тяжкого вреда здоровью мужчине 3
22:52
Лебеди прилетели на зимовку в Алтайский край 1
22:30
Алтайские медики получат специальные соцвыплаты за работу с ковидными пациентами 4
22:12
Налоговые каникулы в России продлили на три месяца 1
21:53
Лавров: Русофобия стала частью политической культуры США 9
21:38
Алтайские дорожники назвали самый скользкий участок Чуйского тракта 0
21:14
Анна Попова предложила увеличить количество часов по эпидемиологии в медвузах 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.