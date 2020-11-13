Омскому студенту приходится залезать на березу, чтобы получать задания на дистанте

Омский тиктокер Алексей Дудоладов, как и многие студенты в стране, вынужден был перейти на дистанционное обучение. Проблема в том, что в его селе есть только интернет 2G и для учебы парню приходится залезать на березу.
Летом Алексей набрал популярность в TikTok. В этом ему помогли прямые эфиры с подписчиками, которые он также вел, взбираясь на дерево. Однако сейчас, как говорит парень, на улице уже холодно, и сидеть на дереве не очень удобно, а учиться в вузе надо.
"У меня дома есть интернет, но только 2G. Я не могу выйти в образовательную среду, потому что сеть не грузит. Мне приходится ходить в лес 300 метров от деревни и забираться на березу. Здесь высота примерно 8 метров. Только отсюда я могу выйти в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не просто так пропускаю лекции", – рассказал Алексей в своем видеообращении.
В университете на жалобу студента ответили. Ректор учебного заведения пообещала разработать для Алексея индивидуальный план обучения.
Комментарии
Ну так живи там где есть условия. При чем здесь обстоятельства дистанционного обучения? Он же как-то учился до перевода на дистанс.
Можно уехать на пляжи Мексики и уповать что разница во времени не устраивает.
Избалованные все стали.
Так ведь всех иногородних студентов повыгоняли из общежитий и велели ехать домой. Так что, ничего они не избалованные
13.11.2020 13:56
Гость
И что Вы хотите вместе с эти "неизбалованным", чтобы ему туда персонально кабель протянули. Ну так не будет этого. Значит он должен решать может учиться или нет, квартиру снять или академ взять. Страна не обеднеет, если он не доучится. Или в период пандемии у властей других проблем нет, как тиктокера обеспечивать возможностью блог вести? Каждому попку подтереть нужно, а потом бумажку в сеть бросить.