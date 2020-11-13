Алтайские школы будут самостоятельно выбирать форму обучения

В региональном Минобрнауки рассказали о том, как будет выстраиваться обучение во второй четверти. Уходить на дистанционку или нет – решать администрации школы.

Эпидемиологическую ситуацию разделили на четыре уровня:

– при зеленом уровне по болезни или в связи с самоизоляцией отсутствуют не более 20% педагогов и не более 20% учащихся;

– желтый уровень предполагает отсутствие 20-30% педагогов. Тогда школа имеет право уйти на удаленный формат по классам, параллелям, всей школой в зависимости от сложившейся ситуации. Также возможен гибридный (смешанный) формат, когда очное обучение чередуется с дистанционным;

– оранжевый уровень хорошо знаком по периодам сезонных простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, когда болеют более 20% учеников и школы уходят на карантин;

- досрочные каникулы до 14 дней предусмотрены, если отсутствуют более 30% педагогов (красный уровень).

Даже при красном уровне администрация школы будет самостоятельно решать, как продолжать обучение, пишет официальный сайт Алтайского края.

Напомним, ученики вернутся в школы после осенних каникул 16 ноября.