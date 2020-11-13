Алтайские школы будут самостоятельно выбирать форму обучения

В региональном Минобрнауки рассказали о том, как будет выстраиваться обучение во второй четверти. Уходить на дистанционку или нет – решать администрации школы.
Эпидемиологическую ситуацию разделили на четыре уровня:
– при зеленом уровне по болезни или в связи с самоизоляцией отсутствуют не более 20% педагогов и не более 20% учащихся;
– желтый уровень предполагает отсутствие 20-30% педагогов. Тогда школа имеет право уйти на удаленный формат по классам, параллелям, всей школой в зависимости от сложившейся ситуации. Также возможен гибридный (смешанный) формат, когда очное обучение чередуется с дистанционным;
– оранжевый уровень хорошо знаком по периодам сезонных простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, когда болеют более 20% учеников и школы уходят на карантин;
- досрочные каникулы до 14 дней предусмотрены, если отсутствуют более 30% педагогов (красный уровень).
Даже при красном уровне администрация школы будет самостоятельно решать, как продолжать обучение, пишет официальный сайт Алтайского края.
Напомним, ученики вернутся в школы после осенних каникул 16 ноября.
Комментарии
молодцы скинули ответственность на школы, а потом за показатели и человеко-часы шкуру спускать будут, типа вы же сами принимали решения на дистанционную уходить
Да уж. Дали возможность принимать решения людям, которых длительное время отучали от такой способности....
Зачем врёте??? Какую команду даст отдел образования - ту и будут исполнять.