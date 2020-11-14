Росавтодор из-за пандемии растянет работы по расширению Чуйского тракта на Алтае

Работы по расширению до четырех полос Чуйского тракта растянутся на несколько лет. Из-за пандемии коронавируса график работ изменился. Через несколько лет трасса, соединяющая два крупных сибирских региона, станет четырехполосной. Одновременно с этим дорожники приступили к реконструкции участка из Барнаула в сторону Бийска. Если все будет в порядке с финансированием, то весь перегруженный автомобилями Чуйский тракт расширят к 2028 году, рассказал в интервью amic.ru начальник Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский.

"На законодательном уровне уже приняли решение, что расширять дорогу до четырех полос можно и в рамках капитального ремонта, а не реконструкции. Это облегчает задачу Росавтодору. Мы сейчас на стадии активного проектирования, в работе участок от границы с Новосибирской областью до Тальменки, предстоит расширить до четырех полос 15 километров. Еще на десяти, в районе Озерок, работы уже идут, ввод запланирован на 2022 год. На маршруте в сторону Бийска расширяем дорогу от Новоалтайска до Жилино. Дальше проектируем 28-километровый участок от Баюновских Ключей и еще несколько объектов в Троицком и Зональном районах. В следующем году начнем расширять дорогу в сторону Барнаула из Бийска", – рассказал Долинский.

По его словам, четырехполосной дорога станет от границы с Новосибирской областью до Барнаула. Также реконструкцию ждет самый опасный участок: от столицы края до села Сростки. А вот до Горно-Алтайска трассу расширять не будут.

"Туристы постоянно останавливаются в них купить какой-нибудь сувенир. Трафик транспорта небольшой. Для чего тогда сносить дома и расширять дорогу? Там вполне нормальная интенсивность движения, больших заторов не бывает. А большегрузов, из-за которых могут возникнуть аварийные ситуации, после Сросток почти нет. Все грузы в основном везут из Барнаула именно в Бийск и наоборот. Поэтому данный маршрут у нас в приоритете", – добавил начальник Упрдор "Алтай".

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