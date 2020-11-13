Спецназовец из Рубцовска пробежал 100 километров без остановок

Старший инструктор УФСИН из Рубцовска Михаил Семенов пробежал 100 километров без остановки в рамках состязаний, посвященных 30-летию со дня образования подразделений специального назначения.

Как пишет "Вести Алтай", забег спецназовца из отряда "Легион" проходил по трассе Рубцовск – Змеиногорск. На забег у него ушло почти 9 часов. С собой Семенов взял жилет, загруженный едой и водой. По его словам, дистанция была продумана и далась "не очень легко, но и не так тяжело". Кроме того, пока он бежал, рядом с ним часто останавливались водители, которые предлагали подбросить бегуна.

В планах у парня теперь более солидная дистанция – 160 километров, а всего с начала года Семенов преодолел около 3 тысяч километров.