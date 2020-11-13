В Барнауле дали отопление после аварии на теплосетях

Повреждение теплосети, которое оставило без горячей воды и отопления около 2 тысяч барнаульцев, устранено. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Из-за повреждения теплосети с 10:00 утра компания временно приостановила подачу горячей воды и отопления для 2644 жителей Железнодорожного района. Позднее часть потребителей удалось перевести на резервные схемы питания и количество жителей, оставшихся без тепла, снизилось до двух тысяч.

Всего без ресурса остались 28 многоквартирных и четыре частных дома, два детсада, две школы, одна больница и 12 административных зданий. Устранить пробой планировали к 18:00, однако о возвращении теплосети на циркуляцию СГК сообщили в 17:34.