Число многодетных семей растет в Алтайском крае

В Алтайском крае проживает 30 445 многодетных семей. В них воспитывают 101 823 ребенка.

"Больше всего в крае семей с тремя детьми — 23 241. В 6518 семьях воспитывают по четыре-пять детей, в 635 — шесть-восемь детей. В 51 семье растут девять и более детей". — пишет официальный сайт Алтайского края.

В регионе реализуется комплекс мероприятий, которые направлены а оказание финансовой и административной помощи многодетным семьям, в том числе в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Финансовая поддержка при рождении детей". Также консультацию можно получить в контакт-центре по телефону (3852) 27-36-01.