Поставки алтайского продовольствия в Монголию возросли почти в полтора раза

Алтайские экспортеры продолжают наращивать поставки продовольствия за рубеж. Продукцию агропромышленного комплекса региона отгружают более чем в 60 стран мира.

"По итогам первых 10 месяцев 2020 года исторического максимума достиг экспорт в Монголию – свыше 50 тысяч тонн продукции на сумму 19,7 миллиона долларов США. По отношению к аналогичному периоду 2019 года поставки возросли почти в полтора раза", – сообщает официальный сайт Алтайского края.

За указанный период в Монголию поставили 2700 тонн растительных масел и 3700 тонн круп. Почти в три с половиной раза возрос экспорт кормов для сельскохозяйственных животных, сахара (на 38%), макаронных изделий (на 36%) и продуктов из мяса (40%).