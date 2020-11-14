Россиянин из принципа судился с магазином за 54 рубля

Житель Череповца подал в суд на магазин за то, что купленная им решетка не подошла к раковине. Мужчина выиграл разбирательство и получил компенсацию в 500 рублей.

Россиянин купил заглушку в магазине, при этом перед покупкой проверил размеры. Уже дома оказалось, что указанные габариты не соответствуют заявленным и к раковине покупателя решетка не подходит. Мужчина вернулся в магазин и без паспорта попросил вернуть ему деньги. Продавцы отказали.

Недовольный покупатель решил добиться справедливости, обратился в суд, а также пожаловался на магазин в несколько инстанций. Ущерб он оценил в три тысячи рублей, но получил всего 500 рублей, пишет "Лента.ру".