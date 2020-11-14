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Два человека погибли при пожаре в алтайском селе

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в селе Поспелиха
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю / 22.mchs.gov.ru

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю / 22.mchs.gov.ru

Во время пожара в частном жилом доме в селе Поспелиха погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о пожаре в доме по улице Гончарова поступила 13 ноября в 20:27. На момент прибытия пожарных горела крыша, а также существовала угроза перехода пламени на расположенные рядом надворные постройки.

В 20:47 пожар ликвидировали, его площадь составила 20 квадратных метров. При разборе обрушившихся конструкций были обнаружены два обгоревших трупа. Их личности устанавливаются. Специалисты также выясняют причины произошедшего.

По информации паблика "Инцидент Барнаул", проживающие в этом доме люди злоупотребляли спиртным.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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