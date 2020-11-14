Пьяный житель Алтайского края до смерти избил своего отца

В одном из сел Третьяковского района правоохранители задержали 28-летнего местного жителя, который до смерти избил своего отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Установлено, что ночью в октябре 2020 года пьяный мужчина пришел к своему 54-летнему отцу. Из-за долгих конфликтных отношений по незначительным поводам между родственниками возникла очередная ссора, в ходе которой молодой человек начал избивать отца. В результате от полученных травм сельчанин скончался на месте.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", его заключили под стражу. Расследование продолжается.