Пьяный житель Алтайского края до смерти избил своего отца

В одном из сел Третьяковского района правоохранители задержали 28-летнего местного жителя, который до смерти избил своего отца. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Установлено, что ночью в октябре 2020 года пьяный мужчина пришел к своему 54-летнему отцу. Из-за долгих конфликтных отношений по незначительным поводам между родственниками возникла очередная ссора, в ходе которой молодой человек начал избивать отца. В результате от полученных травм сельчанин скончался на месте.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", его заключили под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
Убил.
Убил.
Убил отца.
Пристрелить на хео такого сыночка