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Жительница Алтайского края получила условный срок за то, что ударила полицейского

, ИА "Амител"
Свою вину непорядочная сельчанка не признала
Фото: moogos.ru

Фото: moogos.ru

38-летняя жительница Шипуновского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как отмечается, в октябре 2019 года полицейские проводили обыски в доме и надворных постройках подозреваемого в рамках расследования дела о незаконной рубке деревьев.

"Родственница подозреваемого, желая воспрепятствовать проведению следственных действий и не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, стала оскорблять представителей власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировала, а, напротив, продолжила свои противоправные действия и умышленно нанесла должностному лицу руками не менее двух ударов в область груди, причинив ему тем самым физическую боль", – говорится в сообщении.

Во время следствия обвиняемая свою вину не признала. В результате суд вынес ей приговор: восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.11.2020 13:33
- гость -

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гость

Из показаний полицейского на суде:
- Виновата в этом только ты
Только ты только ты!
Больно мне больно не унять эту злую боль,
Больно мне больно не могу удержать я слез...

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