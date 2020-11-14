Жительница Алтайского края получила условный срок за то, что ударила полицейского

38-летняя жительница Шипуновского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как отмечается, в октябре 2019 года полицейские проводили обыски в доме и надворных постройках подозреваемого в рамках расследования дела о незаконной рубке деревьев.

"Родственница подозреваемого, желая воспрепятствовать проведению следственных действий и не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, стала оскорблять представителей власти грубой нецензурной бранью, при этом на сделанные замечания о должном поведении не реагировала, а, напротив, продолжила свои противоправные действия и умышленно нанесла должностному лицу руками не менее двух ударов в область груди, причинив ему тем самым физическую боль", – говорится в сообщении.

Во время следствия обвиняемая свою вину не признала. В результате суд вынес ей приговор: восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.