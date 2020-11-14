Спасатели предупреждают алтайских водителей об опасности на дорогах

В связи с ухудшением погодных условий пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю призывает водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД.

В частности, синоптики прогнозируют отрицательную температуру и осадки, что приведет к гололедице и снежным накатам.

Непогода увеличивает риск ДТП. Особенно внимательными следует быть при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущего автомобиля и маневрировании.

Спасатели напоминают: отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения (скоростной режим, дистанцию, сигналы светофора).

Автолюбителям настоятельно рекомендуют сменить летние шины на зимние и звонить по телефону 101, если чья-то жизнь в результате происшествия на дороге находится в опасности.