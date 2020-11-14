В Барнауле ищут свидетелей смертельного падения парня с моста

Фото: "Инцидент Барнаул"

Утром 6 ноября 21-летний барнаулец отправился на работу, но не дошел – его тело обнаружили около 8:30 под пешеходным мостом через железнодорожные пути на станции "226 км". Об этом сообщили в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Родственники считают, что парня кто-то сбросил с моста и ищут свидетелей произошедшего. По словам матери, ее сын боялся высоты и не осмелился бы перелезть через перила.

"Он в это утро до работы не дошел. Мы вместе работали. Я к 7 ушла, ему к 9. Он позвонил и сказал, что он вышел на работу и не дошёл", — рассказала Елена Смирнова.

По ее словам, сын с 12 лет занимался тхэквондо и негативно относился к спиртному. После возвращения из армии он женился и собирался продолжить занятия спортом.