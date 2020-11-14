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Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние передачи

, ИА "Амител"
Так певец выразил свой протест по поводу отмены массовых мероприятий в Москве
Валерий Меладзе / Фото: tvoybro.com

Валерий Меладзе / Фото: tvoybro.com

Известный российский поп-исполнитель, заслуженный артист России Валерий Меладзе обратился к коллегам-артистам с предложением объявить бойкот новогодним телепередачам. Соответствующий текст он опубликовал на своей странице в Instagram в связи с тем, что в Москве запретили массовые мероприятия до 15 января.

"Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т.д. сидят без работы, без средств к существованию уже восемь месяцев. И это никого не волнует, – написал Меладзе. – При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина".

Он выразил мнение, что если труженики культурной отрасли будут бойкотировать съемки новогодних телепередач, то, может быть, тогда общественность обратит внимание на бедственное положение артистов.

"Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках, – аргументировал певец. – Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах".

Ранее amic.ru писал, что Меладзе попросил гражданство Грузии. Певец отметил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между Тбилиси и Москвой не существовало границ. Однако после их появления исполнитель захотел стереть их "хотя бы для себя". Он уверен, что получение еще одного гражданства "не наносит никому морального ущерба".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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