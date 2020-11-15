Барнаульцы вышли на субботник, чтобы подготовить "Лыжню Ильича"

Фото: "Алтайский спорт"
Группа барнаульцев 14 ноября собралась в парке имени Ленина, чтобы подготовить альтернативу Трассе здоровья, сообщает "Алтайский спорт".
Проект "Народная лыжня", поддержанный региональным Министерством спорта, заключается в том, чтобы создать в черте города несколько лыжных трасс, которыми могут воспользоваться те, кому неудобно добираться до лыжной базы "Динамо", где расположилась главная зимняя трасса для лыжников.
Глава ведомства Алексей Перфильев уточнил, что речь идет о нескольких небольших участках в барнаульских парках, которыми смогут регулярно пользоваться местные жители.
Так, длина лыжни в парке имени Ленина, получившей название "Лыжня Ильича", составит чуть больше километра. Ее продумали таким образом, чтобы она как можно меньше пересекалась с пешеходными маршрутами.
"В принципе, дело за малым: нужно чтобы выпало побольше снега, для того чтобы на трассу вышел снегоход со специальным навесом для прокладки лыжни, – уточнили в "Алтайском спорте. – А пока что предстоит вывезти приличное количество мусора, образовавшегося после работы тяжелой спецтехники, с помощью которой расширяли трассу".
Именно этим и занялись участники субботней акции. В скором времени аналогичные мероприятия пройдут в барнаульских парках "Изумрудный" и "Юбилейный".
Комментарии
с помощью которой расширяли трассу
Перфильев наконец то придумал повод как можно вырубить парк? Или зачем нужна 6-и полосная лыжня?
Нужна.
В скором времени аналогичные мероприятия пройдут в барнаульских парках "Изумрудный" и "Юбилейный".
Уже вчера в юбилейном это наблюдала.
Молодцы. Когда субботник в Юбилейном. Пока залы закрыты есть возможность размятся.
Это паллиатив, и никогда не будет массово востребована. Удивительно, что органы власти занимаются мелочёвкой, действительная польза была бы, предложи они ещё одну настоящую лыжню, подобную ракшинской, с настоящей лыжной базой. Но нет, ни Ракшину не дали возможности, ни сами не могут.
В 80-х-90-х за ДК Шинников был огромный лыжный круг. Потом построили непонятное Арлекино для развлекухи приезжих селян. Помню, как на работе спорил с ними, что лыжня была лучше. А они уверяли, что в ихнем Заринске, Бийске и проч. сёлах таких парков нет и они хоть здесь развлекутся. Очень здоровски было в парке Целинников, но его тоже застроили. Ещё рощу вдоль ипподрома приведите в надлежащий вид! В прошлом году начал самостоятельно прорежать заросли, но не справился с этим объёмом. Там работы не на один субботник.
При Демидове вообще парков не было.
Не понял. Они вычистили место под лыжню, а где они ратрак возьмут? А если речь идет о классической лыжне, то тогда зачем вырубать кусты?
Не надо использовать спорт для пропаганды тухлых политических идей. Парк не должен ассоциироваться с одиозными политиками. Он - для всех барнаульцев.