Барнаульцы вышли на субботник, чтобы подготовить "Лыжню Ильича"

Фото: "Алтайский спорт"

Группа барнаульцев 14 ноября собралась в парке имени Ленина, чтобы подготовить альтернативу Трассе здоровья, сообщает "Алтайский спорт".

Проект "Народная лыжня", поддержанный региональным Министерством спорта, заключается в том, чтобы создать в черте города несколько лыжных трасс, которыми могут воспользоваться те, кому неудобно добираться до лыжной базы "Динамо", где расположилась главная зимняя трасса для лыжников.

Глава ведомства Алексей Перфильев уточнил, что речь идет о нескольких небольших участках в барнаульских парках, которыми смогут регулярно пользоваться местные жители.

Так, длина лыжни в парке имени Ленина, получившей название "Лыжня Ильича", составит чуть больше километра. Ее продумали таким образом, чтобы она как можно меньше пересекалась с пешеходными маршрутами.

"В принципе, дело за малым: нужно чтобы выпало побольше снега, для того чтобы на трассу вышел снегоход со специальным навесом для прокладки лыжни, – уточнили в "Алтайском спорте. – А пока что предстоит вывезти приличное количество мусора, образовавшегося после работы тяжелой спецтехники, с помощью которой расширяли трассу".

Именно этим и занялись участники субботней акции. В скором времени аналогичные мероприятия пройдут в барнаульских парках "Изумрудный" и "Юбилейный".