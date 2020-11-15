Алтайские гимнасты завоевали 36 медалей на всероссийских соревнований

Алтайские гимнасты завоевали 36 медалей на XXV Всероссийских соревнований памяти олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Состязания прошли в спортивной школе олимпийского резерва имени Валентина Шевчука в Красноярске.

Участие в турнире приняли 106 спортсменов из нескольких регионов России. Алтайские спортсмены увезли домой 18 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых медалей, пишет "Алтайский спорт".

Наибольшее число призовых мест заняли спортсмены барнаульской спортивной школы олимпийского резерва Сергея Хорохордина. Медалистами стали Евгении Суслик и Натальи Андреевой - Кристина Стародубова (четыре золотые и одна серебряная медали), Ульяна Беспалова (одна золотая и две серебряные медали), Дарья Ожигова (четыре серебра), София Филатова (пять золотых наград), Влада Суркова (золото в многоборье), а также Никита Губушкин (по

одной золотой и бронзовой медали и две серебряные), Максим Кохановский (четыре золота, два серебра и бронза) и Сергей Жабин (два золота и по одной серебряной и бронзовой награде). На пьедестал поднимались не только барнаульские, но и рубцовские гимнастки. Так, в женских соревнованиях мастеров спорта Анна Прыткова была второй на бревне и третьей — в вольных упражнениях, а Виктория Быкова заняла третье место в опорном прыжке.