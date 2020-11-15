Три человека стали жертвами ДТП с начала месяца в Алтайском крае

С начала месяца в Алтайском крае произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Большинство из них случилось в ночное время в населенных пунктах.

Всего с начала месяца погибло три человека. Еще 48 человек получили травмы различной степени тяжести.

"Пересекайте дорогу только в установленных для этого местах по оборудованным пешеходным переходам, обязательно сделайте остановку, чтобы убедиться в отсутствии приближающего транспорта. Помните, что тормозной путь автомобиля на скользком дорожном покрытии значительно больше", – напомнили в МВД и отметили, что снижение видимости в темное время суток увеличивает риск ДТП.