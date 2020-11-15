Три человека стали жертвами ДТП с начала месяца в Алтайском крае

С начала месяца в Алтайском крае произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Большинство из них случилось в ночное время в населенных пунктах.
Всего с начала месяца погибло три человека. Еще 48 человек получили травмы различной степени тяжести.
"Пересекайте дорогу только в установленных для этого местах по оборудованным пешеходным переходам, обязательно сделайте остановку, чтобы убедиться в отсутствии приближающего транспорта. Помните, что тормозной путь автомобиля на скользком дорожном покрытии значительно больше", – напомнили в МВД и отметили, что снижение видимости в темное время суток увеличивает риск ДТП.
Комментарии
Всем безопасной дороги. Будим внимательны и осторожны.
Ещё бы пора заняться отловом тех, кто из-за неотрегулированного света или колхозного ксенона встречных слепит. Таких стало чуть ли не каждый третий. Из-за них обнаружение пешеходов стало сродни обнаружению планет в других звездных системах - по перекрытию их телами света фар в речных либо задних фонарей попутных. А сами невидимы как призраки. И машинку бы такую придумать, которая бы измерял поток света на встречу и если слепит, то штраф выписывала. Как камеры сейчас.
Ну вот, а говорят в ДТП больше гибнет чем от ковида.