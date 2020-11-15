Польша обвинила Россию в испорченной репутации

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва атакует Варшаву на информационном поле. Россия якобы пытается испортить репутацию Польши.

"Самая большая угроза для Польши – это деятельность России, которая основана на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада", – сказал Жарин в беседе с Cyber Defence 24.

Он уточнил, что имеет в виду "разведывательную деятельность, провокации, дипломатические выпады и хакерские атаки" России. Чиновник также добавил, что "скоординированные информационные атаки" против Польши, помимо России, ведут также Китай и Германия.