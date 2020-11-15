Мошенники похитили у жительницы Барнаула больше 600 тысяч рублей

Жительница Барнаула 1964 года рождения обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестные путем обмана похитили у нее 661 тысячу рублей. Мошенники использовали обну из самых распространенных схем.

"Как было установлено, потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка. Мужчина пояснил, что со счета заявительницы мошенники пытаются снять денежные средства и оформить кредит на её имя. Чтобы избежать хищения сбережений, потерпевшей необходимо зайти в онлайн-приложение и переоформить кредит на себя, что она и сделала", — рассказали в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".