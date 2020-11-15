Мошенники похитили у жительницы Барнаула больше 600 тысяч рублей

Жительница Барнаула 1964 года рождения обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестные путем обмана похитили у нее 661 тысячу рублей. Мошенники использовали обну из самых распространенных схем.
"Как было установлено, потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка. Мужчина пояснил, что со счета заявительницы мошенники пытаются снять денежные средства и оформить кредит на её имя. Чтобы избежать хищения сбережений, потерпевшей необходимо зайти в онлайн-приложение и переоформить кредит на себя, что она и сделала", — рассказали в МВД.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".
Комментарии
Где госструктуры, больно карающие интернет-мошенников?
В интернете безнаказанно беспредел творится.
Звонки поступают несколько раз в год, постоянно яндекс и гугл выдают рекламу мошеннический интернет-магазинов, где якобы со скидкой 70-90% продаются товары...
и не надо говорить что не надо быть лохом.
стариков, не разбирающихся и доверивых много.
и более молодые ведутся.
Но не они виноваты, и безнаказанность плодит миллионы попыток развести...
Чтобы избежать хищения сбережений, потерпевшей необходимо зайти в онлайн-приложение и переоформить кредит на себя, что она и сделала",
Ну это вобще уже... выше всякого понимания.
Если якобы служба безопасности банка отслеживает этот процесс, то зачем еще какие то действия предпринимать?)
Не считаю пострадавших людей «сами виноваты», несколько раз также звонили с известного банка и присылали смс с известного короткого номера, трудно не попасться. Но вопрос всегда один, персональные данные почему в руках у мошенников? Они ведь не звонят на случайные номера, а знают ОТ и ДО как вас зовут и где живёте. При чем мне например из трёх номеров которые у меня есть почему то звонят именно на тот, к которому привязана карта банка, случайность? Нет конечно
Прежде всего надо начинать с утечки информации из банка! Вот кого надо наказывать
15.11.2020 13:40
Гость
Не считаю пострадавших людей «сами виноваты»
Если служба безопасности банка прекрасно видит, что "со счета заявительницы мошенники пытаются снять денежные средства и оформить кредит на её имя" они позволят это сделать?)) Да они счет блокируют и фсе. Ну не надо тупить просто заявительницам.