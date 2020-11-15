С января по сентябрь 2020 года число ДТП по вине пьяных водителей и пешеходов в России снизилось на 10%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГИБДД.

С начала года произошло более 10,2 тысячи таких аварий. Из статистических данных следует, что число погибших в ДТП снизилось на 18%, а пострадавших – на 11%.

"Если за девять месяцев прошлого года в них погибли 3 114 и пострадали 15 406 человек, то в этом году жертвами ДТП по вине пьяных водителей стали 2 569 человек, еще 13 662 получили травмы", – пишет ТАСС.

Отмечается, что не только пьяные водители становятся виновниками ДТП. Аварий из-за нетрезвых пешеходов стало меньше также на 10%.