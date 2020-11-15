Алтайские спасатели помогли мужчине, которому стало плохо в запертой квартире

Вечером 14 ноября спасателям поступило сообщение о том, что в закрытой квартире находится мужчина. Ему стало плохо, но медики не могут попасть внутрь.

"На момент прибытия сотрудники полиции и родственники объяснили, что мужчина на звонки не отвечает, необходима помощь спасателей, чтобы открыть дверь. Из-за необычной планировки двухэтажного дома возникли небольшие сложности для проведения работы. Используя лестницу и альпинистское снаряжение мы смогли проникнуть в квартиру и деблокировали дверь изнутри", – рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.