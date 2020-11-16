Для туристов запустят автобусный рейс из Барнаула в Шерегеш

Барнаульский автовокзал специально для любителей горных лыж возобновляет перевозки по маршруту Барнаул – Таштагол, сообщает сайт учреждения. Автобус проследует через Целинное, Ельцовку и Шерегеш.

"Отправление по пятницам от Барнаульского автовокзала в 21:30, прибытие в Шерегеш в 06:20, в Таштагол – 07:00, – уточнили в автовокзале. – Отправление из Таштагола в 18:30, из Шерегеша – в 19:10, прибытие в Барнаул в 04:00".

Перевозки будут осуществлять на автобусах Kia Granbird, которые вмещают 43 пассажира. В качестве бонуса туристам позволят провозить один комплект лыжного инвентаря, не доплачивая за багаж.

Автобусы начнут курсировать по маршруту 27 ноября. Продажа билетов откроется за 10 дней до отправления.

Задать вопросы можно по телефону справочной: 8 (3852) 61-79-79.